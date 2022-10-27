3. Karaca Inox Airfryer Fritöz 5,5 L

Karaca’nın Airfryer’ı en düşük 3.389 TL, en yüksek 4.495 TL. Ürünün kapasitesi ise 5,5 lt.

4. Philips Airfryer HD9252/90 Essential Fritöz

Philips’in Airfryer modelinin en düşük fiyatı 3.898 TL, en yüksek fiyatı 4.359 TL. Ürünün hacmi ise 4.1 lt, gücü 1400 W.