Kasım ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

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Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 530 milyon 317 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 397 milyon 369 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 48 milyon 263 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 307,6 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9'unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 33,9 artışla 16 milyar 297 milyon 178 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 31,4 yükselişle 3 milyar 33 milyon 166 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,9 artışla 548 milyon 502 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD oldu. Ülke gruplarına göre en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 28 artışla 8,6 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldı.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının kasım ihracatındaki payı, yüzde 55 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı. 7 bin 904 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

1.800 firma, bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, geçen ay 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye'ye 3,1 milyar dolar değer kattı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan toplam firma sayısı ise 90 bini aştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASIM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) I. TARIM 2.307.645 3.033.166 31,4 14,1 24.008.732 29.130.100 21,3 13,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.558.447 2.014.809 29,3 9,4 16.099.189 19.027.118 18,2 8,6 Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 611.591 897.866 46,8 4,2 7.155.968 8.980.373 25,5 4,1 Yaş meyve ve sebze 370.411 368.164 -0,6 1,7 2.674.663 3.080.092 15,2 1,4 Meyve sebze mamulleri 164.391 191.747 16,6 0,9 1.659.452 1.995.056 20,2 0,9 Kuru meyve ve mamulleri 154.427 177.510 14,9 0,8 1.395.249 1.529.524 9,6 0,7 Fındık ve mamulleri 155.502 279.752 79,9 1,3 1.951.562 2.188.095 12,1 1,0 Zeytin ve zeytinyağı 25.197 30.726 21,9 0,1 267.731 300.157 12,1 0,1 Tütün 67.969 58.387 -14,1 0,3 891.455 805.767 -9,6 0,4 Süs bitkileri ve mam. 8.960 10.657 18,9 0,0 103.108 148.055 43,6 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 226.835 322.474 42,2 1,5 2.394.780 3.249.035 35,7 1,5 Su ürünleri ve hayvansal mamuller 226.835 322.474 42,2 1,5 2.394.780 3.249.035 35,7 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 522.363 695.884 33,2 3,2 5.514.762 6.853.947 24,3 3,1 Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 522.363 695.884 33,2 3,2 5.514.762 6.853.947 24,3 3,1 II. SANAYİ 12.173.867 16.297.178 33,9 75,9 125.757.460 167.307.003 33,0 75,7 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.065.731 1.366.611 28,2 6,4 10.989.594 14.853.738 35,2 6,7 Tekstil ve ham maddeleri 704.150 937.422 33,1 4,4 7.113.282 9.983.435 40,3 4,5 Deri ve deri mamulleri 103.919 148.657 43,1 0,7 1.336.092 1.684.076 26,0 0,8 Halı 257.663 280.532 8,9 1,3 2.540.220 3.186.227 25,4 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.629.462 2.397.369 47,1 11,2 18.270.684 24.666.454 35,0 11,2 Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.629.462 2.397.369 47,1 11,2 18.270.684 24.666.454 35,0 11,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.478.674 12.533.198 32,2 58,4 96.497.182 127.786.811 32,4 57,8 Hazır giyim ve konfeksiyon 1.514.597 1.733.326 14,4 8,1 16.792.831 20.099.561 19,7 9,1 Otomotiv endüstrisi 2.696.294 2.530.317 -6,2 11,8 25.285.204 29.179.032 15,4 13,2 Gemi ve yat 223.266 259.778 16,4 1,2 1.298.005 1.643.306 26,6 0,7 Elektrik elektronik 1.109.000 1.275.171 15,0 5,9 10.802.583 14.077.426 30,3 6,4 Makine ve aksamları 693.407 840.316 21,2 3,9 7.446.103 9.313.581 25,1 4,2 Demir ve demir dışı metaller 761.575 1.204.964 58,2 5,6 8.104.748 11.950.225 47,4 5,4 Çelik 1.208.070 2.048.263 69,5 9,5 12.346.636 21.499.114 74,1 9,7 Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 318.070 397.190 24,9 1,9 3.684.772 4.546.606 23,4 2,1 Mücevher 314.717 1.282.844 307,6 6,0 3.773.832 6.156.486 63,1 2,8 Savunma ve havacılık sanayi 191.364 384.529 100,9 1,8 2.287.954 3.073.363 34,3 1,4 İklimlendirme sanayi 439.230 561.276 27,8 2,6 4.565.215 6.114.016 33,9 2,8 Diğer sanayi ürünleri 9.082 15.225 67,6 0,1 109.299 134.095 22,7 0,1 III. MADENCİLİK 432.335 548.502 26,9 2,6 4.159.100 5.877.526 41,3 2,7 Madencilik ürünleri 432.335 548.502 26,9 2,6 4.159.100 5.877.526 41,3 2,7 T O P L A M (TİM*) 14.913.847 19.878.847 33,3 92,6 153.925.292 202.314.628 31,4 91,6 İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.174.835 1.589.614 35,3 7,4 13.262.047 18.663.668 40,7 8,4 GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.088.682 21.468.461 33,4 100,0 167.187.339 220.978.296 32,2 100,0