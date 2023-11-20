2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıklıyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Ekonominin gündemini yakından takip edenler, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. İşte 2023 Kasım Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Kasım ayı faiz kararını açıklanacak. Peki, "2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?" İşte Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...
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KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
Kritik toplantının ardından faiz kararının saat 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.
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KASIM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nda Kasım ayı toplantısında daha önceki kararlarda olduğu gibi Kasım ayında da faiz artışı bekleniyor.
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MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtilen duyuruda, enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.
Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
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"Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."
Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki dengeli seyrin, rezervlerde süregelen artışın, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteğinin ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve dışı talebin artmasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edilerek, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir." bilgisi verildi.
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