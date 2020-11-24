İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.708 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti