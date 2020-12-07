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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,78, Amerikan doları %2,83, mevduat faizi (brüt) %2,94 ve külçe altın %4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %0,65, DİBS %1,09, Amerikan doları %1,14, mevduat faizi (brüt) %1,25 ve külçe altın %3,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,89 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,77 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %54,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %20,99 ve Amerikan Doları %13,05 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,73, mevduat faizi (brüt) %8,62 ve DİBS %10,95 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %30,62, Amerikan Doları %22,05 ve BIST 100 endeksi %6,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,34 ve DİBS %3,86 oranlarında kaybettirmiştir.