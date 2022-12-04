KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.