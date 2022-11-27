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Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi yayımlandı! 2022 Kasım ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Enflasyon rakamları son zamanların gündem maddelerinden biri konumunda. Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu. Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin yayımlanmasıyla belli oldu. İşte Kasım 2022 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti ile ilgili detaylar...

Giriş: 27.11.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranları gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaş zammında da önemli bir etkisi bulunan enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları…

  • KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

    Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

  • KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Yıllık Enflasyon Beklentileri 

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

    anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

    bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

  • 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

    ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16‘sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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