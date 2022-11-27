Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranları gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaş zammında da önemli bir etkisi bulunan enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları…