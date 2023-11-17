TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyon beklentileri belli oldu. Kasım ayı enflasyon oranlarına odaklanan milyonlar, merakla beklenen verilerin ne zaman açıklanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi...