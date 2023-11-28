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        Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Enflasyon oranları bilindiği üzere her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Kasım ayın enflasyon verilerinin açıklanması ile memur ve emekli maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. İşte TÜİK ile enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:52
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        • 1

          Piyasa katılımcıları Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Aralık ayına kısa bir süre kala, gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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