Kasım ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.