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Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! TÜİK ile TÜFE rakamları Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftası bir önceki aya ilişkin enflasyon verilini açıklıyor. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleşen, merakla beklenen Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen Kasım ayı enflasyon beklenti anketinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları netlik kazandı. İşte Kasım enflasyon beklenti anketi sonuçları ve TÜİK ile Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 02.12.2022 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TÜİK, her ayın ilk haftasında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını yayınlarken, Kasım ayı enflasyon oranlarının ne zaman yayınlanacağı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK Ekim ayı verilerinde TÜFE yüzde 3,54 artmış, yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükselmişti. Peki, "TÜİK ile Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?" İşte Kasım ayı enflasyon beklenti anketi...

  • KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

    Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

  • KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

    Yıllık Enflasyon Beklentileri 

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

    anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

    bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

  • 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

    ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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