Kasım askerlik celp tarihleri: Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askerlik yerleri, e-Devlet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Sevk belgeleri, sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alınabilecek. Peki, "Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Kasım celbi askerlik yeri sorgulama ekranı...
Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler, sevk tarihlerini gündemine aldı. Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile celp dönemlerini öğrenebilecek. Peki, "Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.