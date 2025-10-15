Okullarda ilk zilin çalmasının üzerinden haftalar geçti, gözler şimdi yılın ilk molasında: Kasım ara tatili. MEB’in açıkladığı 2025-2026 çalışma takvimine göre öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından Kasım ayında bir haftalığına derslere ara verecek. Hem dinlenme hem de ikinci döneme enerji toplama fırsatı sunan bu tatil, öğrenciler kadar veliler tarafından da merakla bekleniyor. İşte güncel bilgiler...