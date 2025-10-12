Habertürk
        Ara tatil takvimi belli oldu! Kasım ara tatil ne zaman?

        Yeni eğitim öğretim yılına eylül ayında başlayan milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okullar Kasım ayında kısa bir molaya girecek. Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, dinlenip ikinci döneme enerji toplayacakları bu tatili dört gözle bekliyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 12.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 12.10.2025 - 19:31
        • 1

          Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de ders zilinin çalmasıyla başladı. Ancak okul temposuna hızla alışan öğrenciler şimdiden ilk ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler Kasım ayında kısa bir ara vererek soluklanacak. İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        • 4

          Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

