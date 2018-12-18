19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olduğu iddia edilen Saud el-Kahtani'nin, ülkedeki tutuklu kadın aktivistlere yapılan işkencelere katıldığı öne sürüldü.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynakların aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah döneminde kurulan ve ülkedeki insan hakları ihlallerini araştırarak krala bildirme görevini üstlenen İnsan Hakları Komisyonu, son dönemde ortaya atılan hapisteki kadın aktivistlere işkence iddialarını araştırmaya başladı.
Komisyona ifade veren kadın tutukluların ifadelerinin aktarıldığı haberde, Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen Suudi timin başında olduğu iddia edilen Kahtani'nin adının işkence ekibiyle de anılması dikkati çekti.
ELEKTRİK, KIRBAÇ VE CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Geçen ay Suudi Arabistan'ın en büyük kentlerinden Cidde'deki Dabhan hapishanesindeki mahkumlarla görüşmeye başlayan komisyona ifade veren kadın aktivistlerden birisi de 29 yaşındaki Loujain el-Hathloul'du.
Hathloul, Suudi güvenlik yetkililerinin kendisine vücuduna elektrik verme ve kırbaçlama gibi işkenceler ile cinsel taciz gibi istismarda bulunduğunu anlattı.
Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, Kahtani'nin Hathloul'a yapılan işkenceleri bire bir denetlediğine işaret ederken, "Kahtani Hathloul'u tecavüz etmek, öldürmek ve lağıma atmakla tehdit etti." ifadesini kullandı.
WSJ'ye konuşan Suudi danışmanlar, aktivistler ve hapishanedeki muameleyi bilen kişiler, 18 tutuklu aktivistin en az 8'inin bu şekilde işkenceye maruz kaldığını belirtti.
KADIN AKTİVİSTLERE İŞKENCE İDDİALARI
Kaşıkçı'nın ekimde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve yakınındaki isimler eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Geçen ay, Suudi Arabistan'da aralarında kadınların da bulunduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra sorgu sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştığı iddia edilmişti.
Suudi Arabistan ise iddiaları, asılsız olduğunu gerekçesi ile inkar etmişti.
KAHTANİ KİMDİR?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürülmüştü.
Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan bir online troll ordusu kurduğu da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer almıştı.
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