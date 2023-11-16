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        Haberler Televizyon Kaşık atıldı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti ve eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star heyecanı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'te bu sezonun ikinci kaşığı atıldı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Günün sonunda takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak mücadele edecek. İşte 15 Kasım 2023 MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:28
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef All Star'da günün konsepti Türk Devletleri Teşkilatı'na üye (Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan) ülkelerine özgü yemekler yapıldı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hasan şeflere kaşık attırarak ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Hasan haftanın 3. eleme adayı olarak Eren'i seçerken, 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Batuhan oldu

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

        • 6

          Mavi Takım

          Barbaros (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Dilara

          Cemre

          Alican

        • 7

          Kırmızı Takım

          Tolga (Takım kaptanı)

          Eren

          Kıvanç

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 8

          MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

          MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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