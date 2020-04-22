Kaşarlı et veya tavuk Sarma

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4-5 dal taze reyhan

4-5 dal taze fesleğen

4 ince dilim dana eti (Şinitzellik)

4 dilim dil peyniri

2 adet közlenmiş kapya biber

Taze çekilmiş karabiber

Domates Sos İçin:

4 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sumak

Hazırlanışı:

Domatesli sos için; Tereyağı ile sıvı yağı tavada eritip rendelenmiş domatesi, salçayı kavurun. Pürüzsüz bir kıvam alınca kıyılmış sarımsağı, toz biberi, sumağı ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 10 dakik pişirip ocaktan alın. Sosunuz hazırdır.

Taze otları yıkayıp süzdükten sonra irice kıyın.

Etlerin her iki tarafını iyice ısıtılmış döküm tavada yarımşar dakika kadar kızartın. Eti tezgahın üzerine alın, dilimlenmiş peynirleri, taze otları ve enine ikiye kesilmiş yarımşar adet közlenmiş biberi yerleştirin. Taze çekilmiş karabiberi serpin. Rulo şeklinde sardıktan sonra kürdanla birkaç yerinden sabitleyin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 190 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pişirin. Fırından alın, sosuyla birlikte servise hazır edin.