Kasapoğlu: ''Öğrencilerimizin barınmadıkları döneme ait ücretlerini iade ettik" - TBMM

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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