05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Kasap Fatma" hayalindeki iş yerine devlet desteğiyle kavuştu - TEKİRDAĞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Fatma Kasap'ın çalışmasından görüntüler- Fatma Canbolat ile röportaj- Bülent Canbolat ile röportaj- Pazarcık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bostancıoğlu ile röportaj- Mahalle sakinlerinden Vildan Sunar ile röportaj
"Kasap Fatma" hayalindeki iş yerine devlet desteğiyle kavuştu- Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Fatma Canbolat, KOSGEB'den aldığı destekle eşiyle açtığı kasapta hayallerindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor- Canpolat:- "Yorucu, yıpratıcı, ama severek yaptığım bir iş. Hayaliniz olan bir işi yaptığınız zaman size hiçbir zaman zor gelmiyor" Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan kasap Fatma Canbolat, hayalindeki iş yerine devlet desteğiyle kavuştu.Canpolat, yaklaşık 4 yıl kasapta çalıştıktan sonra kendi iş yerini açmak için KOSGEB'e başvurdu.Burada kadın girişimci eğitimini tamamladıktan sonra maddi destek alan, 5 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuk annesi Canpolat, Ayaspaşa Mahallesi'nde eşiyle hayalindeki "Kasap Fatma"yı açtı.Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka bir kasapta çalışırken bir gün hep kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğunu dile getirdi.Bu hayaline, KOSGEB'den aldığı destekle kavuştuğunu anlatan Canbolat, "Üç yıldır eşimle beraber kurduğumuz kasapta çalışıyorum. Hayal ettim ve başardım. Ben kadınların her ortamda, her işi yapabileceklerini kanıtlamaya çalışıyorum. Yorucu, yıpratıcı ama severek yaptığım bir iş. Hayaliniz olan bir işi yaptığınız zaman size hiçbir zaman zor gelmiyor." dedi.- "Hayal edin ve başarın"Ailesi, eşi ve çocuklarının, işinde kendisine büyük destek verdiğini anlatan Canbolat, şöyle konuştu:"En önemlisi çocuklarınız ve eşinizden destek almak. Hayalini kurmak, başarmak ve bunun devamını getirmek çok önemli. Ben 32 yaşında hayallerimi yakaladım, şu an 35 yaşındayım. 60 yaşıma kadar çalışıp işimin başında durmak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, hayal edin ve başarın. Önce insanın kendisine inanması ve 'ben bu işi yaparım' demesi lazım. Biz kadınız, anneyiz mücadelemiz evlatlarımız için. Ben hayalimi yakalamışım, daha ötesi bir mutluluk yok."Fatma Canbolat'ın eşi Bülent Canbolat da eşinin evde anne, iş yerinde patron olduğunu söyledi.Eşinin başarısıyla gurur duyduğunu vurgulayan Canbolat, hem evlilik hem de iş hayatında ortak olduklarını ifade etti.Pazarcık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bostancıoğlu ise zor bir meslek olan kasaplığı Fatma Canbolat'ın başarıyla sürdürdüğünü anlatarak, "Fatma bu işi çok güzel yapıyor. Çok da becerikli, çalışkan bir kızımız. Pazarcık Mahallesi'nden gelip ondan alışveriş yapıyoruz." diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Vildan Sunar, Canbolat'ın hem komşuluğundan hem de esnaflığından gurur duyduklarını, kasap çiftin mahallede çok sevildiğini dile getirdi.
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