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Samsun'da kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı

Samsun'da bir kasap, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada müşterisini satırla saldırdı. Ağır yaralanan müşteri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Giriş: 22.05.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
AA

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kasap, müşterisini satırla ağır yaraladı.

AA'nın haberine göre, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren kasap C.Ö. (33), alacak verecek meselesinden dolayı müşterisi M.A. (22) ile Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö., yanında bulunan satırla M.A.'yı yaraladı. Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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