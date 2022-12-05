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"Meyve kasası" kavgası kanlı bitti! Pazarcıyı bıçakladı

Bursa'da, iş yerinin önüne konulan meyve kasası tartışması kanlı bitti. Serdar B., kavga ettiği pazarcı esnafından Uğur Toprak'ı bıçakladı

Giriş: 05.12.2022 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
"Kasa" kavgasında pazarcıyı bıçakladı
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DHA

Bursa'da, iş yerinin önüne konulan 'meyve kasası' kavgasında pazarcı bıçaklandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhan Pazarı'nda meyve satan pazarcı Uğur Toprak (24) ile tezgahı önüne açtığı perdeci dükkanının sahibi Serdar B. arasında, kasa koyma meselesinden tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İş yerinin önüne bırakılan meyve kasalarının vitrinini kapattığını savunan Serdar B. ile Toprak arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pazarcı esnafı kavgayı ayırmaya çalışırken, Serdar B., iş yerinden aldığı meyve bıçağıyla Toprak'ı belinden yaraladı.

ESNAFIN TEPKİSİ ÜZERİNE KAÇTI

Durumu polise bildiren esnafın tepki göstermesi üzerine Serdar B., olay yerinden kaçtı. İhbarla pazara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Toprak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdar B.'nin kullandığı bıçağın ikiye bölündüğü görülürken, pazarcı esnafı, iş yeri sahibinin arkadaşlarına saldırmasına tepki gösterdi. Tedaviye alınan Uğur Toprak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Serdar B.'yi her yerde arıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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