"Kasa" kavgasında pazarcıyı bıçakladı

Serdar B.'nin kullandığı bıçağın ikiye bölündüğü görülürken, pazarcı esnafı, iş yeri sahibinin arkadaşlarına saldırmasına tepki gösterdi. Tedaviye alınan Uğur Toprak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Serdar B.'yi her yerde arıyor.

Durumu polise bildiren esnafın tepki göstermesi üzerine Serdar B., olay yerinden kaçtı. İhbarla pazara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Toprak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.