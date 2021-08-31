Kaş'ta kahramanlar anısına anıt yapılacak

Kaş Belediyesinin düzenlediği "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın tasarımı için 48 proje başvurusu yapıldı. Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 3 proje belirlendi.

"Mustafa Ertuğrul Aker'in çizdiği krokideki topçu yolunu sembolize eden" tasarım projesinin Cumhuriyet Meydanı'nda inşa edilmesine karar verildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, "Paris 2" isimli Fransız savaş gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in isimleri anıtta yaşatılacak.