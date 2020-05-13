Kaş'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlık müfettişleri, çalışmalarla bölgedeki kaçak yapıların tespitini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kaçak yapı inşa ettikleri tespit edilen yerlerin yapı kayıt belgesi iptal edildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2017'den sonra yapılan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak binalar tespit edildi. Bunun üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce, yapı kayıt belgesi mevzuata aykırı alınan kaçak yapıların yıkımı için Kaş Belediyesi'ne yazı gönderildi.
Kaş Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Gelemiş Mahallesi Yalı mevkisi Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ve doğal sit alanı içerisinde bulunan Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazlar üzerindeki kaçak inşaatların yıkımını gerçekleştirdi.
- "İçerisinde villanın da bulunduğu 7 yapı yıkıldı"
İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, yıllık çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi olduklarını ifade etti.
Kentte yapılaşmanın belli plan dahilinde olması gerektiğini aktaran Ulutaş, yıkım çalışmalarını Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğünce yürüttüklerini aktardı.
Ulutaş, "Yıkımlara dün başladık. İçerisinde villanın da bulunduğu 7 yapı yıkıldı. Belediyemize ilgili yazı geldikçe, yıkım çalışmalarına devam edeceğiz. Önemli bir turizm merkeziyiz, Kaş'ta kaçak yapılara hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz." dedi.
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