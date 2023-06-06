Antalya'nın Kaş ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Kaş Belediyesi ve ilçedeki dalış okulu temsilcileri tarafından düzenlenen etkinlikte, 10 dalgıç görev aldı.

Etkinlikte dalgıçlar, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Kalkan Limanında dalarak, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Denizden çıkarılan atıklar, çuvallara konulup teknelere yüklendi. Kaş Limanına getirilen atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi. Atıklar arasında kamyon lastiği, balık sepeti, bar sandalyesi, tencere ve şişeler yer aldı.

Kaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İbrahim Serhat Yurdakul, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz bırakmak amacıyla yapılan çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

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