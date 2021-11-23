Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altında

İslamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.