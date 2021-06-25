Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinde sınır değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Antalya'daki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Aksaray'daki Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti.

AA'nın haberine göre; bölgelerin değişen sınırlarına ilişkin kroki ve koordinatların da yer aldığı kararlar, Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince verildi.