İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulundu.

İHA'nın haberine göre UNESCO’ya aday İznik’te eski hapishane yolunda bir araziye karton toplamak için gelen genç, çevreye atılmış mezar taşları olduğunu fark etti.

Durumu yetkililere bildiren Celal Gündüz, "Ben buraya haftada en az 2 ya da 3 sefer gelirim. Bu taşlar burada geçen hafta yoktu’’ dedi.

İznik Müze Müdürlüğü, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan önemli zatlara ait mezar taşları için inceleme başlattı.