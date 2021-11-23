Kartlı ödemeler yüzde 50 arttı

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar liraya ulaştı.

BKM, ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

Geçen ay kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020 yılının yılın ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar lira oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar lirasında banka kartları, 3,1 milyar lirasında da ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

EN HIZLI BÜYÜYEN HAVA YOLLARI

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, "hava yolu" yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü.

Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de "kamu/vergi ödemeleri" yüzde 164 büyürken, "kuyumculuk" ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber "konaklama" sektörü yüzde 125 ve "seyahat acenteleri" sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Geçen ay temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstermesi de temassız ödemelerin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyona ulaştı.

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla "market-gıda", "yemek", "akaryakıt" ve "sağlık/kozmetik" sektörlerinde yer aldığı görülüyor.