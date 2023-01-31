AA

Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin (BKM) 2022 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, kredi kartı sayısı 2022 yılında 2021'e göre yüzde 19 artışla 99,5 milyon oldu.

Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168,9 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artarak 71,6 milyona ulaştı. Böylelikle toplam kart sayısı 2022 yılında yüzde 17 artarak 340 milyon oldu.

2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar TL'ye ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında ise yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688,5 milyar TL oldu.

Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 149 artarak 66,2 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, 2022'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021'e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL'ye erişti.

2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 120 artarak 332,3 milyar TL'ye yükselirken, banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 50 artışla 1 trilyon 533 milyar TL'ye ulaştı.

ZİRVE MARKET-GIDA SEKTÖRÜNÜN

Ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 102 artışla 37,6 milyar TL'ye ulaşmış oldu. Yenilikçi bir ödeme çözümü olan TR Karekodun yaygınlaşmaya başlamasıyla aralık sonu itibarıyla banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile farklı kurum ATM'lerinden yapılan nakit çekim işlemlerinin yüzde 6'sı TR Karekod ile gerçekleşti.

Böylece, 2022'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021'e göre yüzde 59 büyüyerek 1 trilyon 903 milyar TL olarak gerçekleşti.

Pandeminin bitişi ile birlikte 2022'de hayatın normale dönüşüne paralel, akaryakıt, konaklama ve hava yolu sektörleri hareketlendi. Bu sektörler önceki yıla göre, kartlı ödemelerde en çok artış gösteren sektörler oldu. Sıralamada ilk 3'ten sonra yemek ve sigorta sektörleri yer aldı.

Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise zirveyi 1 trilyon TL ile market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü, 349,2 milyar TL ile akaryakıt, 306,1 milyar ile giyim ve aksesuar, 278,2 milyar TL ile elektronik eşya, 212,3 milyar TL ile yemek takip etti.

HER 4 TL'LİK KARTLI ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN YAPILDI

İnternetten kartlı ödemeler 2022 yılında yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 26'ya ulaştı.

2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi önceki yıla göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adet oldu.

Temassız ödeme tutarı ise önceki yıla göre yüzde 212 arttı, böylece geçen yılın 3 katını geçerek 904 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 3 ödemeden 2'si 2022 yılında temassız olarak gerçekleşti.

KARTLI ÖDEME TUTARI ÖDEME YÖNTEMİ DAĞILIMI

2022 yılında yapılan toplam 3,71 trilyon TL tutarındaki ödemelerin, ödeme yöntemi bazında dağılımını incelediğinde yüzde 42'si yani 1,53 trilyon TL'si mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle gerçekleşti.

Bu ödemelerin yüzde 34'ü yani 1,27 trilyon TL'si ise internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 24'ü yani 904 milyar TL'si ise temassız şekilde ödendi.

2022'NİN KARTLI ÖDEME ENLERİ

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme gerçekleşen gün pazartesi olurken, saat aralığı ise 15.00-16.00 olarak gerçekleşti.

En fazla kartlı nakit çekim tutarı ise 15,5 milyar TL ile 8 Temmuz'daki Kurban Bayramı arife günü oldu. Öte yandan internetten en fazla kartlı ödeme de "Muhteşem Cuma" olarak ifade edilen 25 Kasım'da 6,1 milyar TL ile gerçekleşti.

En fazla kartlı ödeme tutarı 20,8 milyar TL ile 30 Aralık'ta, yıl içinde gerçekleşen temassız ödeme rekoru ise 13,6 milyon kartla, 27,6 milyon temassız ödeme ile 31 Aralık'ta meydana geldi.

ÖNERİLEN VİDEO