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Bankalararası Kart Merkezi (BKM),2020 yılının ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, ağustos ayı sonunda Türkiye'de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

101 MİLYARI AŞTI

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 101.6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 83.8 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 17.8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Ağustos 2020 Ağustos Değişim Banka Kartı 12.4 17.8 %44 Kredi Kartı 71.2 83.8 %18 Toplam 83.6 101.6 %22

Kartlı ödemelerde, 2020 yılının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “elektronik eşya”nın yüzde 78 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. “Yapı malzemeleri” yüzde 49, “mobilya/dekorasyon” yüzde 33, “market-gıda” yüzde 28 ve “sağlık/kozmetik” sektörü yüzde 27 büyüme ile kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.