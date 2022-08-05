Kartlı harcamalar yüzde 103 arttı

BKM, 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.
HAVA YOLU VE KONAKLAMA ZİRVEDE
Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yollarını, sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti.
İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına çıkarak 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemelerde, 2021'in ilk 6 ayına göre yüzde 113 büyüme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.
ÜÇ ÖDEMEDEN İKİSİ TEMAZSIZ
Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme tercih ediliyor. Temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63'e yükseldi.
Yılın ilk yarısında Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 1,752 TL'ye yükseldi.
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