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        Kocaeli Büyükşehir, Kartepe'ye itfaiye binası yapıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine itfaiye binası inşa ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:31
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        Kartepe'ye itfaiye binası
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale edebilmesi için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, kısa bir süre önce Kartepe ilçesinde yapımına başladığı yeni müfreze binasında hummalı çalışma yürütüyor.

        Yapıda şuan çatı imalatına geçildi. Bin 296 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın 460 metrekarelik birinci katında 16 kişilik 4 yatakhane, 2 otel tipi misafir odası, spor salonu, mescit, eğitim salonu ve tuvaletler bulunacak.

        836 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 381 metrekarelik 8 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak.

        Yapının dış cephesinde klinker cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacak. Müfreze binası tamamlandığında bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol üstlenecek.

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        #kartepe
        #Müfreze
        #itfaiye
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