Kartepe güz renkleriyle büyülüyor

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Doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz görsel şölen sunan Kartepe, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.

Yılın her dönemi günübirlikçilerin de ilgisiyle yüz binlerce insana ev sahipliği yapan Kartepe, bu dönemde de kendisini ziyaret edenleri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçiler güz renkleri arasında, cam tabanlı seyir terasından doyumsuz büyüleyici doğa manzarasının tadını çıkarıyor.

- "Doğa fotoğrafçıları özellikle bu mevsimi seçiyor"

İşletmeci Volkan Alioğlu, Kartepe'de 4 mevsimin de yaşandığını ifade ederek, özellikle cam terası ziyarete gelenlerin sonbahar manzarasıyla buradaki yüksekliği unuttuğunu söyledi.

Gelen bütün ziyaretçilerin bu eşsiz manzarayı fotoğrafladığını belirten Alioğlu, bölgeye tüm hafta ziyaretçilerin geldiğini kaydetti.

Alioğlu, kayın, gürgen, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları'nın sonbaharda renk cümbüşü oluşturduğunu dile getirerek, "Doğa fotoğrafçıları bu dönemde buraya çok ilgili. Özellikle bu mevsimi seçiyorlar." dedi.

Ziyaretçilerin bu eşsiz manzarayı görmek için acele etmeleri gerektiğine vurgu yapan Alioğlu, önümüzdeki günlerde bu görselin kaybolacağını ancak kış mevsimiyle de başka bir görselin oluşacağını vurguladı.

Ziyaretçilerden İranlı Shirin Bayrami de İstanbul'da yaşadığını ve daha önce Kartepe'ye geldiğini söyleyerek, oluşan renklerin sunduğu şöleni çok beğendiğini anlattı.

Bu mevsimde oluşan renkleri çok sevdiğini ifade eden Bayrami, "Bu manzarayı çok beğendim, yine geleceğim inşallah." dedi.

Bayrami, Türkiye'nin doğal güzelliklerini çok sevdiğini belirterek, arkadaşlarına da Kartepe'yi tavsiye edeceğini sözlerine ekledi.