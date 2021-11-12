Yabancı turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Kuveyt uyruklu üç kadının olduğu UTV, Maşukiye Mahallesi'ndeki Roka Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan turistler, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. AA'nın haberine göre; UTV'yi kullandığı öğrenilen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.