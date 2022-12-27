Kartepe Belediyesi'nin ek binasında sona doğru

İHA

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kısa zamanda hizmete alınması beklenen ek hizmet binası toplam 6 bin metrekare kapalı alanı kapsıyor. Binada fen işleri, temizlik işleri, işletme, etüt proje ile park ve bahçeler müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınmaya başladı.

AÇIK ALANI 40 BİN METREKARE İnşaatında sona gelinen ek hizmet binasının açık alanı ise 40 bin metrekare. Tesis içerisinde belediye başkan yardımcısı odası, toplantı salonları, teknik ofisler, bilgi işlem odası, iş yeri hekimi odası, atölyeler, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, zabıta, sistem odası, malzeme depoları, mescit ve şadırvan da yer alacak.

"TAK ÇATI ALTANDI TOPLAYACAĞIZ" Ek hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "5 müdürlüğümüzü tek çatı altında toplayacağımız belediye ek hizmet binamızı inceleyerek son durum hakkında bilgi aldım. Operasyonel bağlamda son derece verimlilik sağlayacak olan tamamlanma sürecine yaklaştığımız projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.