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        Haberler Gündem Güncel Kartallı kadınlardan çevre dostu alışveriş etkinliği | Son dakika haberleri

        Kartallı kadınlardan çevre dostu alışveriş etkinliği: Atma, Sat! 2. El Pazarı

        İstanbul'un Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Atma, Sat! 2. El Pazarı" etkinliği, Kartallı kadınları bir araya getirdi. 30 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek olan etkinlikte kullanmadıkları eşyaları satışa sunarak ekonomiye kazandıran kadınlar sürdürülebilir tüketimi teşvik ederken bir yandan da toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:19
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        Kartallı kadınlardan çevre dostu alışveriş etkinliği
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        İstanbul'un Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için "Atma, Sat! 2. El Pazarı" etkinliği düzenledi.

        29-30 Ocak tarihlerinde Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı'ndaki organizasyonda, ikinci el giysi, oyuncak, ev eşyası, aksesuar ve kitap gibi ürünler satışa sunuluyor. Kartal Belediyesi söz konusu etkinlik ile kadın girişimciliğini desteklemenin yanı sıra; kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasının yerine yeniden değerlendirilmesini, ekonomik döngüye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir tüketim alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

        Sürdürülebilir tüketim alışkanlığının güzel bir örneğine sahne olan Organik Etkinlik Çadırı'na giderek kadınlara destek olan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, stantları tek tek gezip kadınlarla bir araya geldi.

        Sabah saatlerinden itibaren pazara akın eden Kartallı kadınlar, tezgâhlarda hem satış yaptı hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlar, bu pazarın sadece ekonomik bir alışveriş noktası olmadığını, aynı zamanda kadın dayanışmasını güçlendiren, sosyal bağları kuvvetlendiren ve israfın önüne geçen önemli bir proje olduğunu vurguladı.

        Çevre dostu alışverişin teşvik edilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesini istediklerini ifade etti. Kartal Belediyesi, kadınları ekonomik anlamda desteklemeye ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye devam edecek.

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