Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı



- Kayak merkezinde yaklaşık 500 kayakçı, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" pankartı ve Türk bayraklarıyla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan bir otel öncülüğünde İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında otelde bulunan yaklaşık 500 kayakçı, pistlerin zirvesinde toplandı.

Ellerine Türk bayraklarını alan kayakçılar, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankartla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi.

Kayakçıların zirveden inişi drone ile görüntülendi.