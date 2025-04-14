Kartal Yuvası'nda sonbahar-kış kreasyonu tanıtıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2025-2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı'nın yanı sıra bayilerin temsilcileri katıldı.

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Hakan Daltaban, bayilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Toygun bey ilk günden beri kendi işinden daha fazla ve hassas bir disiplin göstererek bu işi sırtladı. Beşiktaş'ın tedarikçilere hiç borcu yok. Bayilerden gelen talepler yerine getirilmiş durumda. Kulübümüz sizlere desteğini esirgemeyecek. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Güzel günler geçirmiyoruz. Elimizdeki kadroyla takımı en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir yola gireceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da ürün çeşitliliğini arttırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Daha yolun çok başındayız. Geride bıraktığımız 3 aylık dönemde Kartal Yuvası olarak hedefimiz borçlarımızı kapatmaktı. Ödemelerde elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve tüm borçları kapattık. Ödeme dengesini sağladıktan sonra kalite ve üretim çeşitliliğini arttırmak önceliğimizdi. Üretim sürecinde ve koleksiyon planlamasında ciddi yatırım yaptık. Ürün çeşitliliğini arttırarak daha fazla taraftara ulaşma hedefimiz var. Beşiktaş markasına hem sahada hem sokakta daha güçlü kimlik kazandıracağına inanıyoruz. Yaz koleksiyonunu belirlenen temin tarihinden önce mağazalara teslim ettik. Yeni ürünlerin pazarlama süreçlerini üstlenerek hayata geçirdik. Çalışmalarımıza skorlardan bağımsız devam edeceğiz. Yeni sezon formalarımızı tamamladık. Mağazalarımızın tanıtımını modern ve dinamik hale getirmek için çalışmalara başladık. Hedefimiz Beşiktaş markasını bir dünya markası haline getirmektir." Etkinlik yeni ürünlerin tanıtımıyla sona erdi.