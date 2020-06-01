Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." denildi.

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