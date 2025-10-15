Kartal Yuvası ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı yapıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın 2026 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonu gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen defileye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Esra Sayın, bayi temsilcileri ve davetliler katılım gösterdi.

Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Anadolu'da camiamızla buluşan iki enstrümanımız var. Biri derneklerimiz, diğeri kartal yuvalarımız. Geçmiş dönemde çok değerli yönetim kurulu üyesi kardeşimiz Toygun Batallı vardı. Çok güzel hizmetleri oldu. Onu hiç aratmayacak çalışmaktan gurur duyduğum, sonuç odaklı, çok güçlü bir yönetim kurulu üyesi kardeşim var: Mehmet Sarımermer. Onu bu görevde gördüğüm için çok mutluyum. Yönetim kurulu olarak Beşiktaş camiasında işimiz zor. Bir taraftan operasyonuyla, bütçesiyle bir holding yönetiyoruz. Bir taraftan da camia yönetiyoruz. Burayı ne holding yönetir gibi ne de camia yönetir gibi yönetebiliriz. Burayı sizlerle yaşayarak, camiadan kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden yönetmek istiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaki emeği, mücadeleyi biliyorum. Görüş alış verişinde olacağız. Umarım yoğun siparişlerle güzel bir dönem başlar" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLMADAN HİÇBİR BAŞAR ELDE EDİLMİYOR"

Beşiktaş'ın ilerleyen dönemlerde önemli başarılara imza atacağına inandığını aktaran Daltaban, "Maalesef aidiyet döneminde taraftarlarımızın üzüldüğü dönemler oldu. Bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen bir dönem göreceğiz. Takım olmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Bu iş hayatında da öyle. Futbol takımında başkanımız mücadele gücünü ortaya koyacak ekip oluşturmak için bir kazıma operasyonu yaptı. Çok değerli bir hocamız var. Arkada da vazgeçmeyen bir takım ruhu var. Camianın içindeyiz. Ortak paydayı bulmak ve sonuç üretmek için buradayız. Bol, bereketli bir sezon olsun" şeklinde konuştu.

MEHMET SARIMERMER: AMACIMIZ 365 GÜN GÜÇLÜ BİR MARKA OLMAK

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer de 250'nin üzerinde yeni ürünü tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Beşiktaşlı olmak sadece takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay-yıldız sadece bir simge değil, bu kulübün tarihini, asaletini ve sorumluluğunu simgeler. Bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak, kulübümüzü hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çok çalışıyoruz. Değerli iş ortaklarımız bu yapının değerli parçasısınız. Sizler sadece bir ürünü satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların mağazasıdır. Orası sadece bir mağaza değil, orada bir duygu ve kültür yaşar. Bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil 365 gün güçlü bir marka olmak" dedi.