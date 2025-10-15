Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Yuvası ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı yapıldı - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Yuvası ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı yapıldı

        Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın 2026 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtım defilesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 15.10.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal Yuvası ilkbahar-yaz defilesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın 2026 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonu gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen defileye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Esra Sayın, bayi temsilcileri ve davetliler katılım gösterdi.

        Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Anadolu'da camiamızla buluşan iki enstrümanımız var. Biri derneklerimiz, diğeri kartal yuvalarımız. Geçmiş dönemde çok değerli yönetim kurulu üyesi kardeşimiz Toygun Batallı vardı. Çok güzel hizmetleri oldu. Onu hiç aratmayacak çalışmaktan gurur duyduğum, sonuç odaklı, çok güçlü bir yönetim kurulu üyesi kardeşim var: Mehmet Sarımermer. Onu bu görevde gördüğüm için çok mutluyum. Yönetim kurulu olarak Beşiktaş camiasında işimiz zor. Bir taraftan operasyonuyla, bütçesiyle bir holding yönetiyoruz. Bir taraftan da camia yönetiyoruz. Burayı ne holding yönetir gibi ne de camia yönetir gibi yönetebiliriz. Burayı sizlerle yaşayarak, camiadan kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden yönetmek istiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaki emeği, mücadeleyi biliyorum. Görüş alış verişinde olacağız. Umarım yoğun siparişlerle güzel bir dönem başlar" ifadelerini kullandı.

        "TAKIM OLMADAN HİÇBİR BAŞAR ELDE EDİLMİYOR"

        Beşiktaş'ın ilerleyen dönemlerde önemli başarılara imza atacağına inandığını aktaran Daltaban, "Maalesef aidiyet döneminde taraftarlarımızın üzüldüğü dönemler oldu. Bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen bir dönem göreceğiz. Takım olmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Bu iş hayatında da öyle. Futbol takımında başkanımız mücadele gücünü ortaya koyacak ekip oluşturmak için bir kazıma operasyonu yaptı. Çok değerli bir hocamız var. Arkada da vazgeçmeyen bir takım ruhu var. Camianın içindeyiz. Ortak paydayı bulmak ve sonuç üretmek için buradayız. Bol, bereketli bir sezon olsun" şeklinde konuştu.

        MEHMET SARIMERMER: AMACIMIZ 365 GÜN GÜÇLÜ BİR MARKA OLMAK

        Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer de 250'nin üzerinde yeni ürünü tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Beşiktaşlı olmak sadece takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay-yıldız sadece bir simge değil, bu kulübün tarihini, asaletini ve sorumluluğunu simgeler. Bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak, kulübümüzü hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çok çalışıyoruz. Değerli iş ortaklarımız bu yapının değerli parçasısınız. Sizler sadece bir ürünü satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların mağazasıdır. Orası sadece bir mağaza değil, orada bir duygu ve kültür yaşar. Bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil 365 gün güçlü bir marka olmak" dedi.

        Kartal Yuvası'nın yeni koleksiyonlarıyla marka kimliğini güçlendireceklerini anlatan Sarımermer, "Kartal Yuvası'nı sadece Beşiktaşlıların değil, herkesin çok yakından takip ettiği bir marka yapmak da hedeflerimizin arasında. Sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklarımıza Beşiktaşlılığı öğretmeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu görevi bana layık gören başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. İki ay önce görevi devraldığım selefim Toygun Batallı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

        Etkinlik, 2026 ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinin tanıtıldığı defileyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Habertürk Anasayfa