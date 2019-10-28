Sezona Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın oynatmaya çalıştığı yeni sistem eleştiri konusu olmuştu. Pasa dayalı sistem, üst üste alınan kötü sonuçların ardından hedef tahtasına konulurken Galatasaray derbisinde ise tam tersi bir oyun vardı.

TOP RAKİPTE KALDI

Kartal, topu rakibine bırakırken hızlı hücumlarla tehlikeler yarattı. Bu durum rakamlara da yansırken Kartal, %42 topla oynama bu sezonun en düşük rakamı oldu. Kartal ayrıca maç boyu 228 isabetli pas yaparken geride kalan 8 haftadaki 450 paslık ortalamasının da oldukça altında kaldı.

ŞUTTA SEZONUN ZİRVESİ!

Pas yüzdesi derbide %84'ten %72'ye gerileyen Beşiktaş, buna karşın güçlü rakibi karşısında ciddi bir pozisyon vermezken birçok fırsatı da cömertçe harcadı. Beşiktaş ayrıca 13'te 7 ile en fazla isabetli şut çektiği maçı oynadı. Galatasaray karşısında sergilenen performans ve taktik anlayış, gelecek haftalar için taraftarı da umutlandırdı.