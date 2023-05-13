KARTAL, MALTEPE, ATAŞEHİRSEÇİM SONUÇLARI 2023
Kartal, Maltepe, Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kartal, Maltepe, Ataşehir Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kartal, Maltepe, Ataşehir Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
KARTAL 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KARTAL 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MALTEPE 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MALTEPE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ