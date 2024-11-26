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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal'ın Maccabi Tel Aviv mesaisi başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Kartal'ın Maccabi Tel Aviv mesaisi başladı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:41
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        Kartal'ın Maccabi Tel Aviv mesaisi başladı!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        Göztepe maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı taktiksel çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek.

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