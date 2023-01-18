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Kartal'daki bir binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

İstanbul Kartal'daki bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki kişi dumandan etkilendi

Giriş: 18.01.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kartal'daki bir binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi
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AA

İstanbul Kartal'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iki kişi dumandan etkilendi.

Yunus Mahallesi Sarıköy Sokak'taki üç katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ve itfaiye görevlilerince daireden tahliye edilen iki kişiye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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