Kartal'da zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikameti Soğanlık mevkisinde seyreden 27 AIJ 870 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Yaya yolun ortasına doğru savrulurken, arkadan gelen 34 DYC 175 plakalı otomobil, kazayı fark ederek önündeki araca çarpmamak için yolun sağına geçmeye çalıştı.

Bu sırada orta şeritte ilerleyen 11 UC 060 plakalı otomobil de 34 DYC 175 plakalı araca arkadan çarptı, ardından yolda yatan yayayı altına aldı. AA'nın haberine göre; kazada, yaya ile 11 UC 060 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre duran trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.