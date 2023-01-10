Kartal'daki vahşetin ardından Dilara'nın babası konuştu!

DHA'da yer alan habere göre aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa Payan (24) kadınları öldürdüğünü söyledi.

Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa Payan'ın, iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Bir restoranda çalışan Mustafa Payan'ın kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

"DIŞARI ÇIKARSINLAR CEZASINI BEN VERECEĞİM"

Dilara Gültay'ın babası Şenol Gültay, "Polise, 'Kardeşim ben çocuğuma ulaşamıyorum, benim kızımı sağ salim bulma şansım hiç kalmadı, sağ bulamayacağım bu çocuğu, telefonuma cevap vermiyor' dedim. Benim kızım mümkün değil 3 kereden fazla çaldırmaz. Kızımı sinyalden bulun dedim '24 saat geçmeden bakamıyoruz' dediler. İnşallah hiç ceza vermezler. Çıkartsınlar dışarı cezasını vereceğim.

"KIZIMIN SEVGİLİSİ DEĞİL, ÇOCUKLARIN ARKADAŞIYDI"

22 yaşında kızımı aldı benden, 29 yaşında kız çocuğunun canını aldı. Adalet buna daha ceza vermezse ben ne yapayım? Şizofreni ilacı yoktu kızımın. Bu çocuk garibanın tekiydi. Antep'ten gelmiş. Tanıyorduk çocukların arkadaşıydı. Sevgilisi falan değildi.

"EVİMİZE GELİP YİYİP İÇERDİ"

Garibanın tekiydi. Bir kafede çalışıyordu. Çocuklar öyle tanışmışlar. Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Bu evimize gelip yiyip içen biriydi. Çocukların yakın arkadaşıydı. Zaten diğer kız onu hiç sevmiyordu. Çocuk da çok mülayim bir çocuktu, ağzı var dili yoktu.

"KONUŞMAKTAN ACİZ BİR ÇOCUKTU"

Konuşmaktan aciz bir çocuktu. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım. Ortada uyuşturucu var diyorlar alakası yok benim kızım sigara içilen ortamda bile bulunmaz. Evlat acısı, içimiz yanıyor. Yarın ben nasıl toprağa vereceğim" dedi.

Öte yandan, Cansu Demirel'in ailesi de akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.