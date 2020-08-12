Kartal'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan denetimler kapsamında 10 Ağustos Pazartesi günü Kartal'da Ahmet A. (26) uyuşturucu kullanırken yakalandı.

İlyas Ç. (29) de Osman Y'ye (46) 12 gram bonzai satarken gözaltına alındı.

İlyas Ç'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı Ali Murat A. (35) da yakalanırken, hassas terazi ile 118,73 gram uyuşturucu ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçuyla haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y. adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ali Murat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, İlyas Ç. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.