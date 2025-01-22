Kartal'da toprak kayması! 8 katlı bina tahliye edildi!
İstanbul Kartal'da, toprak kayması sonucu park halindeki otomobil inşaat temeli için açılan çukura düştü. Sokakta bulunan 8 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın önüne güvenlik şeridi çekildi
İstanbul Kartal'da olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oluşan su kaçağının ardından toprak kayması meydana geldi.
OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre bu sırada park halinde bulunan otomobil, kayan toprakla birlikte inşaat temeli için açılan çukura düştü.
8 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan 8 katlı bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Ekipler, çukura düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen binanın durumunun yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.