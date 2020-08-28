Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre Soğanlık Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mehmet Tek'in (42) idaresindeki 34 GY 5271 plakalı motosiklet, park halindeki 48 KU 317 plakalı otomobile çarptı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tek, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

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