Edinilen bilgiye göre olay Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı hızla seyir halindeki Mehmet Tek’in kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosiklet virajı alamayarak park halindeki 48 KU 317 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak park halindeki otomobilin altına girdi. Kasksız olan motosiklet sürücüsü kafasından ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri otomobilin altına sıkışan yaralıyı çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.
KASKSIZ VE EHLİYETSİZ
Kazayı gören mahalle esnafı Mehmet Salman, “Motosikleti kullanan arkadaş restoranda yemek yedikten sonra motosiklete binerek hızlı hareket etti. Yolun virajını alamadan frene basınca park halindeki aracın altına girdi. Çevre esnaf olarak koştuk yardım ettik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Aracın altından çıkardık. Motosiklet sürücüsünün durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafasından yaralanmıştı” diye konuştu.
İHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsünün kasksız ve ehliyet olduğu bildirilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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